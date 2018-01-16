Дилерам KIA разорвало кассу

Полторы сотни петербуржцев не могут получить оплаченные автомобили KIA в центрах «Аврора» и «Открытая дорога». Дилеров подкосили их собственные просчеты и проблемы банков.

По словам несостоявшихся автовладельцев, некоторые из них не могут получить машины или возмещение средств по расторгнутым договорам уже несколько месяцев. Продавцы корейской марки, задолжавшие клиентам суммарно около 200 млн рублей, ищут спасения от банкротства, распродавая имущество, и пытаются добиться поддержки от импортера. Однако чистки рядов дилеров не избежать, утверждают участники рынка.

О проблемах с получением машин KIA в автосалонах Петербурга пишут участники форумов автомобилистов. Так, на сайте vashamashina.ru можно найти десятки страниц дискуссий о задержках в четырех салонах «Автоцентр Аврора». По словам пользователей, проблемы с выдачами начались еще осенью 2017 года и с тех пор только усугублялись. Просрочка составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Покупателям, расторгшим договоры купли-продажи, денежные средства не возвращены. По словам клиентов, дилер обещает решить проблему, но постоянно сдвигает сроки, а также под видом гарантийных писем заключает новые договоры с более поздней датой выдачи.

Об аналогичных проблемах сообщают клиенты компании «Открытая дорога», владеющей салоном KIA на Ириновском проспекте. По их словам, перебои случались и в прошлом году. Но в декабре 2017 года выдачи остановились вовсе. 9 января на портале сведений о банкротствах появилось сообщение компании о намерении признать себя несостоятельной. С сайта российского представительства KIA информация о салоне исчезла. По словам клиентов, они всерьез опасаются остаться без денег и без машин.

Собственники автосалонов признают наличие проблем, но пока не теряют надежды справиться с финансовыми трудностями.

Совладелец «Автоцентр Аврора» Михаил Геворков заявил «Фонтанке», что приостановка выдачи машин возникла по вине банка «Открытие». После того, как в августе ЦБ принял решение о санации кредитной организации, переговоры о новой кредитной линии зависли. При этом в залоге у банка остались порядка 116 паспортов транспортных средств (ПТС) уже оплаченных клиентами машин. Вызволить их не удается по сей день. Однако приход в «Открытие» команды экс-главы «ВТБ 24» Михаила Задорнова в январе 2018 года должен сдвинуть ситуацию с мертвой точки, рассчитывает Михаил Геворков.

По словам топ-менеджера, «Автоцентр Аврора» уже продал один из салонов на проспекте Непокоренных холдингу «Максимум» и договорился о продаже центра на Кубинской улице автодилеру «Форсаж». Сумма сделки не раскрывается, однако этого хватит, чтобы полностью рассчитаться с клиентами и частично погасить долг перед банком, утверждает Михаил Геворков. После этого компания рассчитывает договориться о новом кредите с «Открытием» и продолжить работу. «Банкротство нам не грозит», – заявил он. Но даже если сделка с «Форсажем» будет закрыта до конца января, получить вожделенные авто клиенты смогут не раньше февраля-марта.

Совладелец «Открытой дороги» Андрей Кузьмин причины возникшего кризиса называть отказался, но подтвердил, что с декабря компания прекратила выдавать машины, поскольку оказалась не в состоянии расплатиться с импортером. Но, несмотря на предупреждение о банкротстве, и этот дилер надеется спасти бизнес. По словам Андрея Кузьмина, компания нашла инвестора, который готов помочь расплатиться с долгами, и сейчас ведет переговоры с KIA и банком СДМ. Имя потенциального партнера предприниматель не назвал.

Если исходить из средней стоимости автомобиля KIA в 1,1 млн рублей, общий долг пяти салонов перед клиентами с учетом пеней за просрочку достигает 200 млн рублей.

В российском представительстве корейской марки KIA Motors Rus сообщили, что осведомлены о наличии проблем у «Автоцентр Аврора» из-за санации «Открытия» и рассчитывают, что они решатся до конца марта 2018 года. В самой кредитной организации на момент публикации не ответили.

У «Открытой дороги» автомобили забрал сам импортер за долги. «В целях сохранности мы были вынуждены вывезти на склад KIA Motors Rus все неоплаченные автомобили», – пояснили в KIA Motors Rus. В пресс-службе подтвердили, что с менеджментом компании сейчас идут переговоры. «Надеемся, что в течение 1 – 2 месяцев будет найдено решение, которое позволит исполнить все обязательства ООО «Открытая дорога» перед клиентами», – заявили в KIA Motors Rus.

Однако «Автоцентр Аврора» и «Открытая дорога» – не единственные дилеры KIA, которые столкнулись с финансовыми сложностями. Так, по словам одного из бывших топ-менеджеров «Терра-Авто», компания в течение 2017 года тоже периодически задерживала выдачу машин.

В июле кассовый разрыв (нехватка денежных средств из-за того, что доходы не успевают покрывать расходы. – Прим. ред.) достигал 20 млн рублей. «Клиенты оплатили машины, но у компании не было денег, чтоб их забрать», – сказал собеседник издания. Решить проблему удалось за счет продажи автосалона на Парнасе сети «Перекресток». Однако риски сохраняются: из двух банков, с которыми работал дилер, кредитовать покупку машин теперь соглашается только один.

В салоне «KIA Василеостровский», принадлежащем «Терра-Авто», подтвердили, что задержки случались, но сейчас машины выдаются равномерно. «KIA не самый простой импортер», – говорит его директор Артем Лазарев. По его словам, компания изначально установила довольно долгий срок начисления бонусов за выполнение финансового плана. «Дилеры готовы работать в ноль, но при возможности других заработков — финансовых продуктов, обслуживания и так далее», – говорит он. Но это удается не всем.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», KIA — четвертая по объему продаж марка в Петербурге после Hyundai, Lada и Renault. За 11 месяцев 2017 года в Петербурге в 14 салонах было продано 11,6 тысячи машин, что на 16% больше, чем годом ранее. Однако продажи корейской марки росли медленнее, чем в среднем по России (+22%). В 2018 году темпы могут замедлиться: спрос на новые автомобили в Северной столице увеличится на 5 – 10%, что в два раза меньше, чем в 2017 году. По мнению экспертов, в сокращении дилерской сети в таких условиях импортер не заинтересован, поэтому и не торопится отбирать лицензии у проблемных партнеров.

Однако сами дилеры настроены не столь оптимистично. По словам участников рынка, KIA настроена на чистку рядов своих дилеров. Компаниям дали время на то, чтобы привести свои дела в порядок, но справились не все. «Чтобы торговать такими марками, как KIA и Hyundai, нужен оборотный капитал минимум 200 млн рублей на один салон. Часть этих средств может быть заемной, но тогда другая экономика, поскольку обслуживать займы надо из собственной прибыли», – отмечает генеральный директор другого дилера KIA, «Аларм-Моторс», Роман Слуцкий.

«Дилеры слабые. Дистрибьютор слишком долго их не менял и дотянул до такого состояния», – заключает генеральный директор холдинга «Максимум» Вадим Арустамян. Впрочем, те, кто научился работать на тех условиях, что диктует импортер, смогут извлекать прибыль из этой марки.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»