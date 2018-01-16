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16.01.2018 16:17

Мантуров: Автомобили «Кортеж» поступили в распоряжение ФСО

Министр промышленности Денис Мантуров подтвердил, что первые автомобили проекта «Кортеж» поступили в распоряжение Федеральной службы охраны (ФСО).

Как пишут «Ведомости», об этом чиновник заявил 16 января в ходе Гайдаровского форума в Москве. Мантуров уточнил, что в гараже особого назначения президента уже стоят один представительский лимузин и один седан. 

Напомним, проект «Кортеж» предполагал разработку серии машин для официальных лиц страны. В линейке должны быть представлены лимузин, седан и минивэн — все на единой модульной платформе. Ответственный исполнитель проекта — ФГУП «НАМИ». Партнером выступает компания Sollers. Бюджетные инвестиции оценивались в 12,4 млрд рублей.

Ожидается, что модели будут выпускать на мощностях Ульяновского завода. Публичный дебют проекта намечен на май 2018 года — инаугурацию избранного президента. Однако автомобили уже засветились на видео после испытаний на полигоне.

 


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