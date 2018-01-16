Грифоны с Банковского моста меняют имидж

Фотокорреспондент «Фонтанки» 16 января заглянул в мастерскую ООО «РМ «Наследие», где находятся крылатые львы с Банковского моста. В эти дни они проходят своего рода «груминг» — реставраторы впервые за много лет наносят золото на гривы мифологических животных.

Напомним, перед реставрацией петербуржцы видели фигуры зеленоватыми, а золотыми были только их крылья. Теперь хранители берегов канала Грибоедова станут еще наряднее: гривы будут сверкать, а тела, наоборот, станут темнее.

«Сейчас идет вызолачивание грив и хохолков, – рассказал руководитель работ, художник-реставратор Виктор Лебедев. – Крылья уже позолочены, осталось дозолотить гривы и завершить работы по плафонам».

В основе смены имиджа — исторические документы.

«Мы раскопали архивные фотографии, на которых видно, как они выглядели изначально, а кроме того, в описании фигур, сделанном самим автором, было указано, что цвет грифонов — благородной патинированной бронзы, а гривы — золотые», – объясняет Виктор Лебедев.

По словам реставратора, демонтаж крылатых львов с моста проводился впервые за 200 лет — а вот крылья раньше снимали и золотили неоднократно (проводить работы по золочению на улице весьма затруднительно в силу технологии процесса).

В мастерской в эти дни можно увидеть, что фигуры разобраны на половины — но это не означает, что реставраторы провели какие-то несанкционированные вмешательства, напротив: это связано с функциональным назначением скульптур.

«Технологически автором задумано, что фигуры состоят из двух половинок, которые представляют собой «киндер-сюрприз» из чугуна, закрывающий систему крепления ванта на мосту, – объясняет реставратор. – У этих грифонов декоративная функция — прикрывания вантов».

Вернуть животных на законное место планируется к чемпионату мира по футболу – 2018, который начнется 14 июня.