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16.01.2018 18:06

«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке

Защитники Ульянки потерпели серьезное поражение: в конфликте с «Воином-В» горсуд встал на сторону застройщика. Разрешение на строительство двух ЖК у парка "Александрино" признано законным.
«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке
Светлана Холявчук/Интерпресс

Городской суд 16 января вновь разрешил застройщику «Воин-В» строить в Ульянке два жилых здания — комплексы «Шереметьевский дворец» (участок №249.1 у дома 220, корп. 3, по проспекту Стачек) и «Бенуа-2» (участок 145 по улице Лени Голикова). Там сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на решение первой инстанции – Куйбышевского суда, который 10 октября 2017 года принял решение в пользу компании, сняв обеспечительные меры — запрет производить работы. И тем самым разморозив две стройки.

Оба жилых комплекса, один на 325 квартир, другой, точечный, на 36, участвуют в программе реновации квартала 2А Ульянки, где «Воин-В» за 10 лет с 2008 года должен был расселить 15 хрущевок. Застройщик построил три многоквартирных дома, из 900 расселил около ста квартир. Зато повоевать с местными жителями успел немало.

В конце февраля у «Воина-В» истекает срок инвестиционного соглашения с городом о реновации квартала 2А Ульянки. В октябре застройщик проиграл иск к Смольному о продлении сроков реновации. Суд согласился с доводами представителей власти: договор заключался по конкурсу, и менять его условия незаконно. Впрочем, 9 января компания подала в городской арбитраж апелляцию на это решение. К слову, другой застройщик, который занимается в Петербурге хрущевками, – «СПб Реновация» – недавно продлил аналогичное соглашение с городом до 2029 года.

Защитники Ульянки добились приостановки строительства ЖК «Шереметьевский дворец» и «Бенуа-2» еще в феврале 2017 года. Тогда обеспечительные меры (т. е. собственно приостановка) были наложены Куйбышевским судом на разрешения на строительство, выданные Госстройнадзором в сентябре 2015 года. Иск активисты обосновывали тем, что строящиеся здания перекроют охраняемую панораму объекта культурного наследия «Усадьба Чернышова И. Г. «Александрино». Летом 2017-го приостановка строительства была еще раз подтверждена в горсуде. Но «Воин-В» обжаловал обеспечительные меры, и Куйбышевский суд в октябре удовлетворил это требование; потом активисты подали апелляционную жалобу. Однако 16 января горсуд склонился на сторону первой инстанции.

Очередной раунд войны начался в октябре, с момента подачи рассмотренной сегодня апелляции. Как заявила «Фонтанке» глава инициативной группы жителей Наталья Баланюк, до сего дня стройка на участках продолжалась. В Госстройнадзоре неоднократно заявляли, что в связи с апелляцией решение о снятии обеспечительных мер в силу не вступило, а значит, запрет на строительство продолжает действовать. Но местные жители продолжали в режиме нон-стоп фотографировать рабочих, вызывать полицию, писать жалобы, а Госстройнадзор — выписывать предписания о нарушениях.

Глава «Воина-В» Олег Глущенко 25 ноября объяснял это «Фонтанке» так: «Нам суд разрешил проводить антиаварийные работы, — говорил он об участке 145. — И это именно они и есть. Так как стройка была давно начата, нужно следить, чтобы там чего-то не произошло. Во всем квартале старые теплосети, есть протечки. Поэтому вырыли котлован, переустанавливаем дренажные колодцы, тепловую камеру, откачиваем воду, пытаемся наладить систему теплоснабжения». Активисты, между тем, уверены, что на участке 145 устанавливали башенный кран в двух метрах от школьного стадиона. Позднее их правоту подтвердил и Госстройнадзор, который выезжал на стройку и проводил проверку по обоим участкам.

фото с сайта vk.com, группа группа "Спасем Александрино"

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Аналогичная ситуация сложилась и на расположенном неподалеку участке 249, где возводят ЖК «Шереметьевский дворец». "Предписание о приостановке строительства уже выдавалось застройщику. Однако он его нарушил", – заявили в надзорном ведомстве. А 5 декабря запрет на строительство по обоим ЖК до рассмотрения апелляции подтвердил и горсуд.

Впрочем, никакой единой логики в действиях власти в сложившейся ситуации не просматривается. Так, несмотря на все проверки и решения судов, 25 декабря 2017-го тот же Госстройнадзор продлил разрешение на строительство ЖК «Бенуа-2» на Лени Голикова. Как прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе, документ на данный момент не отменен судебным решением, «поскольку это решение еще не вступило в законную силу». А значит, «у службы нет законных оснований для отказа в его продлении».

После новогодних каникул активисты снова рассылали в СМИ информацию о том, что «Воин-В» продолжил работы на ЖК «Шереметьевский дворец» в непосредственной близости от парка «Александрино», огородив часть территории. Строители рыли траншею канализационного коллектора, который нужно вынести из пятна застройки (это труба диаметром в один метр и длиной в несколько десятков метров). Защитники парка уверены, что несколько десятков деревьев могут пострадать, и вместе с депутатом Борисом Вишневским направили в прокуратуру и Госстройнадзор требования принять меры и остановить стройку на территории парка. "Проверка на основании поступившего обращения граждан будет проведена", – заявили «Фонтанке» в стройнадзоре.

По словам Олега Глущенко, последние действия активистов продиктованы стремлением накалить ситуацию перед судом. «Просто информационная шумиха в преддверии суда, чтобы воздействовать. Никто к деревьям не прикасался, ближе 10 метров не подходил. Никакой угрозы парку нет, потому что мы строим на участке, который находится в нашей собственности, на территорию парка мы не заходили. Это все искусственная истерия, чтобы использовать в своих целях. А те деревья, что вы видите на этих картинках, — они вообще к парку не относятся. Они на косогоре на границе квартала», – объяснил он. Хотя порубочный билет, по его словам, у компании есть. Но нужен он, пояснил Глущенко, не для сноса деревьев, а для сноса газона под котлован.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

Справка:

«Александрино» - пейзажный парк, был разбит возле усадьбы Чернышова в XIX веке, в советские годы пришел в запустение, однако в 1990-е начал заново благоустраиваться. С семидесятых годов его считают «легкими Кировского района» и местом массового отдыха горожан.


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