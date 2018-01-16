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16.01.2018 15:49

Из Смольного уволился чиновник, отвечавший за велодорожки и парковки

Заместитель председателя петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов уволился из ведомства. Теперь он исполняет обязанности министра транспорта Нижегородской области. 

Информацию о том, что чиновник уволился еще в конце декабря, «Фонтанке» подтвердили в комитете. Впрочем, для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто зайти на официальный портал правительства Нижегородской области, где Вадим Власов значится и. о. министра транспорта и автомобильных дорог. Ранее, напомним, сообщалось, что в этот же регион должен перейти на работу экс-глава комитета по строительству Петербурга Сергей Морозов, однако назначение до сих пор не произошло. 

Вадим Власов занял пост замглавы комитета летом 2016 года, сменив Анатолия Мишанова. Во время работы в КРТИ он отвечал, в частности, за развитие велосипедной инфраструктуры и парковочных пространств. Обоими направлениями занимается Центр управления парковками (ЦУП), и оба они выглядят проблемными. Велодорожки вызывали много нареканий из-за маршрутизации и исчезающей разметки. В случае с парковками оснований штрафовать неплательщиков у КРТИ до сих пор нет, из-за этого миллиард рублей уже недополучен. Время «Ч» назначали на 1 ноября, однако на региональном уровне вопрос не решается. По словам главы комитета, надежда – на изменения в КоАП, которые Госдума, как ожидается, рассмотрит весной 2018-го. 16 января вице-губернатор Игорь Албин заявил, что если ЦУП не получит необходимых полномочий, организацию ждет сокращение. 


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