В Петербурге наркоторговцы получили 55 лет на четверых

Невский районный суд приговорил к реальным срокам членов организованной преступной группы, которая торговала наркотиками в Петербурге с 2012 года. На четверых осужденные получили 55 лет колонии и 2 миллиона рублей штрафа.

Об этом 16 января сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Торговать психотропным веществом и растительным наркотиком молодые люди начали в 2012 году, к 2013-му к группе примкнули еще трое дилеров. Руководил процессом Никита Никонов, он передавал своим подельникам наркотики, те их фасовали и сбывали клиентам. Плату, за вычетом процентов, сбытчики возвращали Никонову. При задержании в карманах и на съемной квартире осужденных было найдено около 2,5 килограмма разных запрещенных веществ.

За сбыт и попытку сбыта Никонов получил 17 лет колонии строгого режима и миллион штрафа, его подчиненные по 11, 13 и 14 лет лишения свободы. В зависимости от роли участники группы также должны будут выплатить штрафы, от 150 до 500 тысяч рублей, в общей сложности еще на миллион. Пятый член группы был осужден годом ранее.