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16.01.2018 15:34

Из лишних подписантов за Путина составят базу его сторонников

Более одного миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы – 2018.

Как сообщают 16 января «Ведомости», в штабе кандидата приняли решение «дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату». Лишние подписи, которые не сдадут в ЦИК, оставят для составления списка сторонников кандидата.

Ранее генеральный секретарь единороссов Андрей Турчак заявлял, что на площадки «Единой России» в регионах пришло более 200 тысяч граждан. «Людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен», — подчеркнул политик. 

Напомним, по российскому законодательству, самовыдвиженцу (коим и является Путин) необходимо собрать «не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей» (таким образом, максимальное количество подписей из 85 регионов — 637 500).

 


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Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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