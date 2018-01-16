После ДТП с «летящей под сотню» маршруткой в Колпино шестеро остаются в больнице

Часть пострадавших в серьезной дорожной аварии с участием маршрутки и грузовика в Колпино до сих пор остаются в больницах. По данным на 16 января, на попечении врачей в стационарах – шесть человек. Столько же уже выписали домой.

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Напомним, что ДТП произошло 12 января. Водитель «ПАЗа» маршрута 293а на пресечении Колпинского шоссе и Софийской улицы врезался в стоявший грузовой Mercedes. Травмы различной степени тяжести, по уточненной информации, получили шофер и 11 пассажиров автобуса. По факту аварии возбуждено уголовное дело.