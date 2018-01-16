СМИ: В Twitter есть отдел по просмотру интим-фото и переписки пользователей

Портал Project Veritas опубликовал рассказы сотрудников Twitter, которые заявили, что соцсеть не удаляет переписку, фото и видео, в том числе интимного характера. Сведения всегда хранится на серверах. Досье на пользователей якобы продают рекламодателям.

По утверждению программистов из Twitter, пользователи платят за возможность пользоваться сайтом не деньгами, а своими персональными данными — их виртуальные профили продают рекламодателям. Однако последние требуют подтверждения реальности данных с помощью личной информации.

Как заявил на записи, снятой скрытой камерой, старший инженер по сетевой безопасности Клэй Хэйнс, в компании есть целая команда, 300 – 400 человек, которым платят за просмотр фото и переписки пользователей, в том числе интимного характера. Для доступа к этим данным якобы есть специальные коды.

Официальных комментариев Twitter на расследование пока не появлялось. Впрочем, сервис никогда и не обещал пользователям удалять по умолчанию частную информацию:

«При частном общении с помощью наших сервисов, например, путем отправки и приема личных сообщений, мы будем сохранять и обрабатывать ваши сообщения и связанную с ними информацию», – говорится в заявлении о политике конфиденциальности Twitter.

Там также говорится, что соцсеть оставляет за собой право хранить и разглашать информацию пользователей «из соображений безопасности или по техническим причинам; в целях защиты прав или имущества, принадлежащих нам или нашим пользователям».

Напомним, что в конце прошлого года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что у спецслужб должно возникать больше вопросов к работе таких компаний и сервисов, как Whats App, Viber, Facebook и Google.