Михалкова и Басту признали угрозой безопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, российских исполнителей Василия Вакуленко (Баста) и Дмитрия Фомина, а также кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева.

Об этом сообщает 16 января 112.ua. Напомним, черный список Минкульта Украины появился в 2015 году, он составляется на основе данных Службы безопасности страны. Для участников списка вводится ряд ограничений. Так, Госкино отказывает в выдаче удостоверения на прокат фильмов, если одним из создателей или участников картины является член этого списка. Кроме того, «телерадиоорганизациям запрещено осуществлять трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо из черного списка». Также всем, кого признали угрозой безопасности Украины, запрещается проводить гастроли в стране. По состоянию на 16 января в черном списке Минкульта находятся 118 человек.