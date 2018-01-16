Фрунзенский радиус может не доехать до мундиаля

Дополнительные расходы на Фрунзенский радиус могут оказаться почти вдвое больше, чем предполагалось. В случае задержки стройки депо «Южное» откроют для поездов при замурованных сверху станциях.

«Метрострой» и Смольный опять пересчитали, на сколько нужно увеличить контракт по строительству Фрунзенского радиуса, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу. От цифры вздрогнули все, а кое-кого из профильного комитета эта арифметика поставила на грань увольнения. Приоритет Невско-Василеостровской линии заметен даже здесь: чиновники просчитывают вариант, при котором поезда с «зеленой» ветки поедут через «фиолетовую» в депо «Южное» без остановок.

Объезд строящихся объектов Фрунзенского радиуса 16 января назначили на ранее утро, и общий мотив спешки был заметен даже в самом формате мероприятия. Транспортные власти автомобильно-автобусным караваном промчались по четырем стройплощадкам, спустились под землю, стукаясь головами о низкие перекрытия, приняли доклады подрядчиков и заперлись в зале депо «Южное» для закрытого совещания. Журналисты быстро поняли, что урвать что-то в этом спринте сложно; к платформам спускались не все, в ожидании пресс-подхода стучали друг друга по оранжевым каскам со словами «пробка, подарок из Африки». Единственный раз оживились, когда встал эскалатор на «Проспекте Славы» со всей делегацией; однако фильма-катастрофы не получилось, поехали дальше.

Продолжение Фрунзенского радиуса дальше на юг, за "Международную", — это перегонный тоннель в 5 км (3,8 км – двухпутный) и три станции: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» ("Южная"). По контракту, «Метрострой» должен закончить работы до конца 2018 года, однако Смольный неоднократно обещал запустить участок в первом полугодии. Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что в итоге контракт в марте 2014 года заключили на 26 млрд рублей. Упираться ветка будет в депо «Южное». До декабря 2016 года «Южное» строил «Трансстрой», он успел выполнить работ на 2,748 млрд рублей. После этого контракт разорвали, с марта 2017 года депо строит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по контракту на 5,438 млрд, закончить предполагается в мае.

«Метрострой» ждет 7,3 млрд

По официальной информации, по «метростроевской» части на данный момент выполнено строительно-монтажных работ на 24,667 млрд рублей, то есть на 95,2% от стоимости контракта, готовность превышает 90%. Необходимо завершить отделку на станциях и в пешеходных переходах, монтаж инженерных систем и пресловутых эскалаторов, вынести коммуникации и перенести обратно трамвайные пути, которые сдвигали для строительства на Бухарестской улице, а также выполнить благоустройство. В тоннелях завершаются укладка путевого бетона и монтаж рельсов.

«Все эти объекты являются обязательствами Санкт-Петербурга и Российской Федерации в рамках подготовки страны к чемпионату мира по футболу 2018 года, – в который уже раз напомнил вице-губернатор Игорь Албин. – Никакого риска я не вижу, связанного с невводом этих объектов в 2018 году, в основном они будут завершены и должны начать функционировать в полном объеме в мае».

Звучит оптимистично, но высокая степень готовности «размазана» по ветке неравномерно. «Проспект Славы», самая глубокая из новостроек пятой линии, действительно выглядит станцией, которую можно сдать к чемпионату мира по футболу; перед высокими гостями даже начищали небольшой участок выложенных на платформе плит.

«Дунайский проспект» – станция мелкого заложения с боковым расположением платформ. Невооруженным глазом видно, что от «Проспекта Славы» она отстает. Вице-губернатор Игорь Албин, когда журналисты обратили на это внимание, по традиции вспомнил опыт строительства на Крестовском острове: вот, мол, где нужны были подвиги, а здесь вполне можно выполнить задачу в плановом режиме при должной мобилизации.

Станция «Шушары» наземная, также с боковыми платформами, наподобие «Девяткино», и по умолчанию выглядит приличнее двух других. По словам Албина, это очередной шаг к созданию здесь транспортно-пересадочного узла. Он должен объединять несколько видов транспорта – в частности скоростной трамвай «Южная» – «Колпино», решить эту задачу предполагается в 2022 году.

На стройплощадке «Проспекта Славы» висит плакат с духоподъемной сентенцией: «Кто не хочет работать — ищет причины, а кто хочет — ищет способы». Однако лозунгом Фрунзенского радиуса впору сделать куда более лаконичное: «время — деньги». «Метрострой» нет-нет, да и напомнит, что, по соглашению с городом, может возиться с линией до конца года. За этим читается: если хотите подвинуть контрактные сроки на «домундиалевский» период, подвиньте и контрактную цену. Срезанные с работ после экспертизы 9 млрд рублей вернуть целиком не получится, но «Метрострой» запрашивал 6 млрд; договорились, по словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, о 4,1 млрд рублей. Правительственное постановление в Смольном обещали выпустить в декабре. В «Метрострое» говорили, что уточнить цену контракта планируют в I квартале 2018-го.

Постановления нет, допсоглашение не подписано. А главное, по данным «Фонтанки», – тем временем радикально выросла сумма. Комитет и «Метрострой» насчитали еще 7,3 млрд рублей, из них 3,2 млрд — допработы, 1,2 млрд — оборудование, 1,6 млрд — материалы, закупленные в 2014 – 2016 годах. Источники «Фонтанки» сообщают, что в ходе закрытого совещания 16 января эти выкладки вызвали крайнее неудовольствие Игоря Албина, а в отношении ответственного за метро замглавы КРТИ Михаила Цалко прозвучало слово «увольнение». Слышит он его не впервые, в конце ноября дамоклов меч расчета сверкнул в связи с отставанием по работам на строительстве станции «Беговая». Известно, что у Цалко непростые отношения с руководством «Метростроя», и именно зампредседателя комитета требовал у компании обоснования для увеличения стоимости контракта. Видимо, итоговые выкладки Албина не устроили, выглядело все серьезно. Уточнить у вице-губернатора, где эмоции, а где уже оформленное решение, не удалось, кадровые вопросы он оставил без комментария. Известно, что 7,3 млрд рублей придется заново обосновывать недавно назначенному в «Метрострой» замдиректора Сергею Милославскому, а значит, подписание допсоглашения снова отодвигается. «Если решение примут завтра, деньги придут месяца через полтора», – говорит источник, близкий к «Метрострою».

Депо прежде всего

С генподрядчиком по строительству депо «Южное» Смольный обходится куда мягче. Компания, по выражению Албина, подхватила за «Трансстроем» брошенный объект и в кратчайшие сроки довела до высокой степени готовности. Строительно-монтажные работы закончены, 90% оборудования закуплено. 15 мая, в соответствии с календарным планом, представители АО «Эталон ЛенСпецСМУ» намерены получить разрешение на ввод. Электродепо занимает 36 га, включает два корпуса для отстаивания и ремонта поездов, цех окраски и сушки вагонов, обточки колесных пар и другие.

Тем не менее, по словам вице-губернатора, по нынешним временам нет доблести в том, чтобы держаться в графике, надо идти с опережением. И это не просто слова. Как рассказал глава «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин, в городе острый дефицит депо: на двух линиях из пяти их нет, а если отталкиваться от СНиПов по протяженности метро, то в городе не хватает 4 депо. «Это приносит существенные неудобства, – говорит Гарюгин. – Половина подвижного состава отстаивается на линиях, а это приводит к более позднему открытию метрополитена, ведь надо обеспечить интервальность движения. Ограничены возможности по доставке неисправных вагонов в депо по передаточным веткам».

Метрополитен ранее неоднократно настаивал на том, что депо — а значит, и ветку к нему — надо вводить одновременно с «Новокрестовской» и «Беговой», то есть в апреле. Дело в том, что на Невско-Василеостровскую линю поступают современные поезда по контракту с «Трансмашхолдингом», полностью обновить подвижной состав здесь предполагается к чемпионату мира. Соответственно, эти вагоны надо где-то отстаивать и обслуживать. По словам Гарюгина, специалисты «Петербургского метрополитена» уже обсчитывают этот объем и прикидывают, как максимально безболезненно пережить интервал между вводом станций «зеленой» и «фиолетовой» линий.

Как рассказали «Фонтанке» в КРТИ, если все же станции Фрунзенского радиуса не откроют в мае (а 7,3 млрд намекают на это. — Прим. авт.), их оставят на прогон, чтобы поезда могли проходить к депо «Южное».

Официальный релиз по итогам объезда только добавляет подозрений: «Новые станции Невско-Василеостровской линии примут пассажиров перед чемпионатом мира по футболу, а станции Фрунзенского радиуса к чемпионату уже будут полностью готовы, – цитирует аппарат Игоря Албина вице-губернатора. – И пока определенно можно говорить о том, что они откроются для пассажиров в 2018 году».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»