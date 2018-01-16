Стали известны лучшие петербургские тяжелоатлеты с ПОДА, которые поедут на ЧР

В Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Уже в феврале призеры соревнований проявят себя на чемпионате России.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», на чемпионате Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу (жим штанги) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в СДЮШОР №1, опытные и молодые атлеты боролись не только за медали, но и за возможность выступать на Всероссийских турнирах.

Как и в 2017 году тройка сильнейших женщин соревнований (абсолютный зачет) сложилась следующим образом: золото взяла Марина Бекетова (весовая категория 50 кг). Спортсменка улучшила свой прошлый результат на 4 кг и пожала штангу в 90 кг; серебро у Ирины Садовниковой (вес. кат. + 86 кг), результат – 110 кг; бронза за Ольгой Беляевой (вес. кат. + 86 кг) – 82 кг (+ 12 кг к прошлому показателю).

Неизменным остался и абсолютный чемпион Санкт-Петербурга среди мужчин. Рекордсмен России Магомед Джамалов (вес. кат. 88 кг) пожал штангу в 180 кг. Следом идет результат Ярослава Волкова (вес. кат. 80 кг) – 130 кг. И замыкает тройку Игорь Смирнов (вес. кат. + 107 кг) – 150 кг.

Марина Бекетова и Магомед Джамалов с тренером Фото: БФ "ТОЧКА ОПОРЫ"

Чемпионате России, на котором победители будут представлять Северную столицу, пройдет с 6 по 11 февраля 2018 года в Суздале.