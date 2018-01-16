Глава чеченского «Мемориала»: Я признаю себя виновным только под пыткой

Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова.

Как сообщают 16 января «Кавказ.Реалии», в обращении Титиев заявляет, что наркотики в его машину подбросили, а дело было сфабриковано. «Если я.... признаю себя виновным ... это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путём физического воздействия или шантажом», – пишет правозащитник.

Напомним, Оюба Титиева задержали 9 января, в его машине якобы обнаружили наркотики. Дело заведено по части 2 статьи 228 УК РФ. Сам правозащитник неоднократно заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили. Его семье пришлось покинуть Чечню из-за угроз.