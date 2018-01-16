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16.01.2018 14:49

Глава чеченского «Мемориала»: Я признаю себя виновным только под пыткой

Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова.

Как сообщают 16 января «Кавказ.Реалии», в обращении Титиев заявляет, что наркотики в его машину подбросили, а дело было сфабриковано. «Если я.... признаю себя виновным ... это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путём физического воздействия или шантажом», – пишет правозащитник.

Напомним, Оюба Титиева задержали 9 января, в его машине якобы обнаружили наркотики. Дело заведено по части 2 статьи 228 УК РФ. Сам правозащитник неоднократно заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили. Его семье пришлось покинуть Чечню из-за угроз.


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В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

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Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
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«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
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С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
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