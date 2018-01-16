Пол Дезмонд и The Modern Jazz Quartet

17.01.2018 21:05

Автор и ведущий программы "Среда Джаза", музыкант и композитор Давид Голощекин предлагает перенестись в 1971 год и послушать уникальный концерт с участием джазовых легенд. Встречайте: легендарный саксофонист Пол Дезмонд из Dave Brubeck Quartet, а также The Modern Jazz Quartet и их совместное выступление в нью-йоркском The Town Hall.