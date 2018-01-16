Глава Минздрава: Россияне стали в 5 раз меньше пить

За последние пять лет потребление алкоголя снизилось на 80%. Как пишет 16 января «Коммерсантъ», об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Кроме того, Скворцова рассказала на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума — 2018, что количество любителей спорта за 5 лет выросло на 40%. Откуда взялись такие цифры, министр не сообщила. Зато подчеркнула, что положительная динамика наблюдается и в борьбе с курением: «Если оглянуться на 5 — 7 лет назад, то мы сумели отчасти побороть такие вредные привычки как курение, благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», — цитирует министра «Интерфакс».

Отметим, эксперты подозревают, что снижение потребления легального алкоголя может быть связано с ростом самогоноварения и увеличением количества контрафактной продукции на рынке.