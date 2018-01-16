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16.01.2018 14:25

В Купчино накрыли кондитерскую с философским отношением к гигиене

Кондитерская «Артель Сахар» во Фрунзенском районе Петербурга работала на ржавом оборудовании, расколотой фанере, а продукты работники могли брать прямо с пола.

В Купчино накрыли кондитерскую с философским отношением к гигиене

В артель, где делают кондитерские изделия, фасуют сахар и крахмал, пришла с проверкой районная прокуратура. Как 16 января отчитались в ведомстве,  на месте были обнаружены проржавевшие раскатывающая машинка, телеги для противней и стеллажи. На столах вместо гигиенического покрытия лежала расколотая фанера, а на полу, среди остатков муки и полиэтилена и картона -  продукты: яйца, подсолнечное масло, мука, масло.

После проверки в отношении ООО возбудили дело о нарушении требований технических регламентов, которое направили для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.  Генеральному директору артели внесено представление об устранении нарушений.

 


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