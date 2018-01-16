В Петербурге – эпидемия: воры снова полюбили колеса

Автомобильные покрышки снова полюбились ворам из Петербурга. В течение суток колес едва не лишились две жительницы города на Неве. Владельцев иномарок из Калининского и Выборгского районов спасли сотрудники Росгвардии. Об этом стало известно 16 января.

В обоих районах преступников поймали с поличным: они уже сняли колеса с Mercedes и KIA, но не успели сбежать. 16 января наряд, получивший сигнал от очевидцев от дома 72 по проспекту Маршала Жукова, остановил ехавшие навстречу «Жигули» девятой модели. В машине оказались двое парней и четыре колеса. Преступникам грозит уголовное дело.

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