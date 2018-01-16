Брусчаткой и слезоточивым газом отбивались от полиции протестующие в Киеве

Протестующие против законопроекта о реинтеграции Донбасса пустили в ход слезоточивый газ и брусчатку в центре Киева 16 января. В ходе стычки пострадал полицейский, один человек задержан.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, около 11 утра 16 января протестующие зажгли пять принесенных с собой автомобильных шин. Спасатели ГосЧС попытались потушить подожженные предметы, а участники протеста, в свою очередь, применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетели брусчатка, покрышки и другие предметы.

«В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции. По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме», — цитирует полицию портал 112.ua.

Всего для поддержания порядка в центр Киева стянуты почти четыре тысячи силовиков.

В парламенте Украины рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей обозначен как «временно оккупированные территории». Под зданием Рады проходят акции протеста противников документа.