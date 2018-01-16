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16.01.2018 14:05

«Теплосеть» рассказала, в каком режиме готова чинить бесхозные трубы

«Теплосеть Санкт-Петербурга» будет ремонтировать бесхозные трубы между домами по обращениям районных администраций. Безопасность должны будут обеспечить сами районные власти. 

Как рассказали «Фонтанке» 16 января в пресс-службе компании, предприятие разработало регламент взаимодействия между администрациями районов города и энергетиками в случае нештатных ситуаций на сетях, называемых вторичными. Документ направлен на согласование в комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

«До принятия решения о заключении соответствующего договора или до приобретения права собственности на эти сети компания оказывала и готова оказывать техническую помощь при ликвидации дефектов по обращениям администраций районов в зоне ответственности нашего предприятия», – заявил гендиректор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко. При этом он уточнил, что именно чиновники должны будут обеспечивать безопасность третьих лиц, ограждая зоны разлива кипятка силами управляющих организаций. 

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Смольный пытается договориться с «Теплосетью Санкт-Петербурга» об эксплуатации и ремонте вторичных сетей в ее зоне снабжения. Речь идет о так называемой сцепке – системе, при которой дом подключен к котельной не напрямую, а через сети соседнего здания. Сейчас эти трубы не находятся на балансе ни у кого, занимаются ими жилищники. 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает передачу примерно половины потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности предприятия проживает более 2,5 млн горожан.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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