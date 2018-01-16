Россиянку в Таиланде могут приговорить к смертной казни за продажу наркотиков

В Таиланде на острове Пханган задержали россиянку и американца по обвинению в продаже наркотиков. По тайским законам им может грозить серьёзное наказание, вплоть до смертной казни.

Как 16 января сообщил новостной портал Koh Phangan News, пять дней назад, в ходе контрольной закупки, полиция задержала 22-летнюю Римму Кубанову и 44-летнего Сантоса Рассона. В их машине офицеры обнаружили расфасованный синтетический наркотик. Дома парочка хранила более 150 граммов психотропных веществ, растительный наркотик и набор для упаковки товара: весы и полиэтиленовые пакеты. Также полиция обнаружила около 200 тысяч тайских бат (350 тысяч рублей).

Обвиняемые признались в продаже запрещенных веществ туристам. Рассону и Кубановой предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков.

По данным портала Thailawforum, в соответствии с законодательством Таиланда, за хранение с целью продажи более чем двадцати граммов наркотиков первой категории (под эту группу попадают синтетические вещества, найденные у задержанных) может грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни.

В посольстве России в Бангкоке заявили, что в курсе ситуации. В провинцию Сураттхани, где находится остров Пханган, направили представителя адвокатской фирмы.