Шойгу потребовал создать на территории Военного института физкультуры в Петербурге спортивный комплекс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 января, Шойгу осмотрел объекты капитального строительства в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, а также новое здание для размещения Центральной военно-морской библиотеки и отреставрированный архитектурный комплекс Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры в Санкт-Петербурге https://t.co/TFtrqhZ5lK pic.twitter.com/LV5q9Crenv — Минобороны России (@mod_russia) 16 января 2018 г.

При этом Шойгу потребовал «в кратчайшие сроки подготовить предложения по созданию современного спортивного комплекса на территории Военного института физической культуры», – говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве напомнили, что с 2013 года продолжается модернизация военно-учебных заведений, медицинских, социальных и культурно-досуговых объектов, принадлежащих Минобороны. Большинство таких объектов являются памятниками культуры и архитектуры федерального значения, так что реконструкция проводится «по оригинальной проектной документации с сохранением малейших деталей архитектурного облика и внутреннего убранства».