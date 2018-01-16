На Есенина наркокурьеру помешали спрятать психостимулятор

Наркокурьера застали за работой в Выборгском районе Петербурга. Прятать пакетик с запрещенным веществом помешало внезапное появление патрульного автомобиля.

Как сообщили 16 января в региональном управлении Росгвардии, 20-летний разносчик запрещенных препаратов попался во дворе дома 32 по улице Есенина, в котором пытался сделать так называемую «закладку». От занятия его отвлекли сотрудники вневедомственной охраны. При виде их машины курьер пустился наутек, но росгвардейцы оказались быстрее. Мужчине пришлось проехать в 59 отдел полиции.

В присутствии понятых у него изъяли причину бегства — 72 пакетика со 100 граммами психостимулятора.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.