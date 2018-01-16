Минкульт потребовал с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 млн

Министерство культуры России, как пострадавшая сторона по делу «Седьмой студии», подало иск о возмещении ущерба, потребовав 133 миллиона рублей.

– Да, они действительно подали иск, – подтвердила «Фонтанке» 16 января Ирина Поверинова, адвокат Софьи Апфельбаум, шестого фигуранта дела. - Ничего необычного – раз украли, то надо предъявить иск. Я буду оспаривать и говорить о невиновности моей подзащитной. Люди три года работали, трудились с утра до ночи.

Напомним, что накануне сумма ущерба по уголовному делу выросла вдвое — с 68 до 133 млн рублей. Вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.