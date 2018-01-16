Собственником земли у Экспофорума, где пытались проложить трассу «на костях», оказалась кипрская фирма

Развязка у Экспофорума, строительство которой в конце 2017 года было приостановлено из-за скандала с воинским захоронением, была спланирована на участке, который принадлежит иностранному собственнику — кипрской фирме RESUMUP IP HOLDINGS LTD с головным собственником CERENTIA MANAGEMENT LIMITED. Конечный владелец — некая компания ΣΥΝΗΘΕΙΣ, собственник — Петрос Авраам.

Об этом 16 января сообщил «Фонтанке» депутат ЗакСа Андрей Анохин, которому, в свою очередь, ситуацию описала Галина Савельева, президент информационно-аналитического центра «Помним всех поимённо».

Документами, подтверждающими эту информацию, Савельева поделилась с «Фонтанкой». Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, участок с кадастровым номером 78:42:0015102:5, где было обнаружено захоронение, принадлежит ООО «Проект» (гендиректор Максим Мельников). Единственным собственником этого ООО является кипрская компания RESUMUP IP HOLDINGS LTD.

Как говорится в обращении Савельевой к Анохину, функциональное назначение территории — земли сельскохозяйственного назначения. Между тем, согласно статье 3 101-го федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», фирмы с более чем 50% иностранного капитала в России такой землей владеть не могут. А могут лишь брать ее в аренду, заявляет Савельева. Она просит депутата обратиться к губернатору Полтавченко с требованием вернуть участок городу, изменить трассировку развязки и обустроить воинское захоронение.