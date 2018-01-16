«Группа ЛСР» в 2017 году продала на 6% больше жилья в Петербурге

В 2017 году «Группа ЛСР» выручила от продажи жилья в Петербурге 41,3 млрд рублей. Это на 13% больше итогов прошлого года, говорится в годовой отчетности компании. Площади проданных квартир выросли на 6%, с 390 до 410 тысяч кв. м.

Компания нарастила выручку за счет квартир экономкласса, следует из отчетности. Их продажи выросли на 17% и принесли девелоперу более 30 млрд рублей. В то же время объем продаж элитных квартир просел на 2%, а жилья бизнес-класса – вырос только на 8%, до 6 млрд рублей. Средняя стоимость жилья, выведенного на рынок компанией, за год увеличилась на 7%.

Тем не менее общие результаты компании оказались не такими радужными. По итогам 2017-го «Группа ЛСР» заработала на продаже жилья 65 млрд рублей. Это на 5 млрд меньше итогов прошлого года. Общая площадь реализованных квартир сократилась на 6%, до 640 тысяч кв. м. В частности, на треть снизились продажи жилья в Москве. Кроме того, по итогам года уменьшились продажи почти всех стройматериалов, кроме бетона и газобетона, говорится в отчетности.

Еще одна петербургская публичная компания – группа «Эталон» – пока не отчиталась об итогах года. Ранее девелопер сообщал, что за 9 месяцев 2017 года продажи жилья выросли на 2%, а в денежном выражении остались на прежнем уровне – 33,7 млрд рублей.

Всего за 2017-й в черте Петербурга застройщики продали 2,5 млн квадратных метров, оценивала директор управления стратегического маркетинга RBI Вера Сережина. Это близко к показателям прошлого года. Тогда, по оценке «Петербургской недвижимости», было реализовано 2,66 млн кв. м жилья.