Песков: Путин не влияет на редакционную политику телеканалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину лидера КПРФ Геннадия Зюганова с просьбой пресечь «шельмование» кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина.

Как пишут 16 января «Ведомости», Песков заявил, что президент по закону не может влиять на редакционную политику телеканалов. «Это [обращение Зюганова] можно воспринимать как "для сведения". Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию. И, конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Об этом не может идти и речи», – цитирует издание Пескова.

Напомним, накануне стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался Владимиру Путину на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. По мнению Зюганова, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».