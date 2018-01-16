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16.01.2018 13:35

Выставка талантливых художников из ПНИ открывается в Фонтанном Доме

«Лампа Человек Он» – выставку графики, фотографий, объектов открывает сегодня, 16 января, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и проект «Широта и долгота», поддерживающий художников, живущих в психоневрологических интернатах.

Об этом молодом проекте первой рассказала «Фонтанка», когда «Широту и долготу» пригласили участвовать в Уральском биеннале современного искусства.

На выставке в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме будут представлены работы художников Юлии Косульниковой и Алексея Сахнова. Вход на выставку и события в ее рамках открыты для всех желающих.

Юлия живет в психоневрологическом интернате в Ленинградской области, Алексей в психоневрологическом интернате в Петергофе. Оба автора рисуют в своих комнатах: Алексей на упаковках из-под печенья, чая, листах книг, Юлия – на обложках от раскрасок. Алексей Сахнов помимо графических произведений создает объекты из бумаги и картона, в частности дома с детальной проработкой внутреннего убранства: дверьми, замками, светильниками, комнатными цветами. Также Алексей – автор атмосферных фотоснимков, сюжетно близких к его графическим работам: коридоры учреждения, дома, дороги, уходящие вдаль.

Выставка талантливых художников из ПНИ открывается в Фонтанном Доме

«Они не знакомы друг с другом. Оба никогда не учились рисовать. Оба с фотографической достоверностью фиксируют то, что их окружает. В графических произведениях этих двух художников предстает жизнь внутри социальных учреждений – мест, в которых Юлия и Алексей находятся постоянно, – говорит сокуратор выставки, создатель проекта «Широта и долгота», искусствовед Наталья Петухова. – . Серые однообразные коридоры, лампочки, люди, растворенные в пространстве, казенные кровати, стены, тумбочки. Это те атрибуты, по которым можно безошибочно определить место, даже если никогда там не был. Это быт государственных учреждений, с которым всякий сталкивался в детских санаториях, поликлиниках, больницах. Правильная перспектива, точные пропорции, цвета, мелкие детали создают эффект погружения. И в тоже время в работах Юлии у персонажей часто отсутствует голова, у Алексея некоторые люди с головами зверей. Такие детали своей нереальностью ломают иллюзию достоверности и создают зону личного отношения авторов к изображаемой действительности».

Юлия Косульникова – автор одной персональной выставки в Семеновской библиотеке, состоявшейся летом минувшего года, выставку организовал проект «Широта и долгота». Алексей Сахнов более известен, он – участник групповых выставок арт-студии Благотворительной организации «Перспективы», его работы демонстрировались вместе с другими рисунками подопечных «Перспектив» в 2014 году в Главном Штабе Эрмитажа в рамках биеннале «Манифеста ХХ», в том же году в Москве в парке Горького. У Алексея было четыре персональных выставки в Петербурге и Москве, его графика и объекты находятся в коллекциях Владимира Гаврилова (Ярославль), Музея Всего (Лондон) и музея Коллекции ар-брют (Лозанна).

Работы обоих художников участвовали в IV уральской биеннале современного искусства (Екатеринбург, 2017) в рамках проекта «Широта и Долгота».

Выставка начнет работу 16 января в 17.00. В рамках ее открытия также состоится концерт: выступят дуэт Markova Kirasirov и OnceEnsemble.

Кроме того, в дни выставки, которая продлится до 28 января, состоятся два события. 23 января в 18.00 дискуссия на тему «Арт-практики внутри психоневрологических интернатов». Участники обсудят свой опыт работы внутри психоневрологических интернатов (ПНИ) в творческой сфере, проблемы, способы их решения или отсутствие решения, попытки создать условия для самовыражения людей, живущих в закрытых учреждениях, и их последствия. 25 января в 13.00 открытое художественное занятие «Фломастеры для всех».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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