Опубликован список петербургских мостов, которые отремонтируют в 2018 году

«Мостотрест» рассказал о планах по ремонту мостов в Санкт-Петербурге в 2018 году. В основном намечены работы по содержанию, без капремонтов – где-то восстановят позолоту или просто нанесут свежий слой краски. Некоторым из мостов это станет подарком к юбилею.

Как сообщили в учреждении 16 января, обновят Каменноостровский, Ушаковский, 1-й и 2-й Садовые мосты, а также набережную стрелки Васильевского острова и канала Грибоедова (от Театрального моста до Казанского моста).

Намечено помыть и очистить металлические поверхности, устранить коррозию металлоконструкций, трещины, сколы и нанести свежий слой краски и лака. Особые работы ждут 1-й и 2-й Садовые мосты через Мойку – на позолоченных элементах восстановят сусальное золото. Уже сейчас на мостах провели демонтаж торшеров освещения и элементов декора.

Ожидается, что проведенный ремонт позволит увеличить межремонтный срок переправ. Все перечисленные мосты и набережные признаны объектами культурного наследия федерального и регионального значения и находятся под охраной КГИОП, поэтому ряд технологических процессов пройдет по методике ведомства.

Некоторые мосты отметят в этом году свой юбилей. Так, ремонт станет подарком для Каменноостровского моста, который в 2018 году отпразднует 205-летие со дня постройки первого деревянного моста. Также в этом году 165-летнюю годовщину реконструкции отмечает Ушаковский мост, 111 лет со дня реконструкции отметит 1-й Садовый мост.

Напомним, что к новогодним праздникам «Мостотрест» завершил ремонт Пантелеймоновского, Театрального и Мало-Конюшенного мостов. Работы провели всего за полгода.