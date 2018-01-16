В Косове убит сербский политик Оливер Иванович

Глава движения «Свобода, демократия, правда», один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович убит в Косове.

Об этом сообщает Blic. По информации издания, в политика выстрелили прямо на входе в здание его движения. Раненого Ивановича нашел сосед, который шел в магазин. Адвокат Ивановича Небойса Владжич рассказал: «Насколько нам известно, он получил пять пулевых ранений. Его сразу же перевезли в больницу, но врачам не удалось его спасти». Полиция Косово подтвердила факт покушения, сейчас правоохранительные органы ищут нападавшего.

Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008-2012 годах он занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016-м был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, совершенные против косовских албанцев в 1999 году. В феврале 2017-го приговор суда первой инстанции был отменен и начался новый процесс. Иванович находился под домашним арестом, с апреля 2017 года ему разрешили защищать себя в суде, находясь на свободе.