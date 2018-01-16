Судебному клерку из Петербурга предъявили обвинение в клевете на начальницу

В Петербурге Следственный комитет предъявил новое обвинение арестованному экс-секретарю Октябрьского суда Александру Эйвазову. Его начальница посчитала себя оклеветанной рассуждениями о подарочном кофе.

Как сообщил «Фонтанке» 16 января адвокат Иван Павлов, накануне следствие предъявило обвинение по части 3 статьи 298.1 УК «Клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении».

Потерпевшей по этому эпизоду признана судья Октябрьского райсуда Ирина Керро, с которой в 2016 году работал обвиняемый.

«По мнению следствия, клевета заключается в том, что Эйвазов обвинил судью в получении взяток и вынесении заведомо неправосудных решений», – уточнил адвокат Павлов.

Санкция данной статьи – штраф до пяти миллионов рублей или обязательные работы до 480 часов.

Секретарь после увольнения из Октябрьского в конце 2016-го предал огласке внутреннюю «кухню», считая, что принесенная и оставленная в зале Керро банка кофе должна расцениваться как взятка. Кулуарные беседы сотрудников суда Эйвазов записывал. Он уволился, когда еще длился судебный процесс над муниципальным депутатом Кунгуровым. Секретарь отвечал за ведение протоколов заседаний, и без его подписи они считались недействительными. На просьбы вернуться к работе Эйвазов не прислушался, ударился в бега, был объявлен в розыск. Его арестовали в августе 2017 года по делу о вмешательстве в правосудие (статья 294 УК). Ирина Керро по этому эпизоду тоже признана потерпевшей.

В октябре 2017-го правозащитная организация Amnesty International присвоила Эйвазову статус узника совести.

Как уточнил «Фонтанке» Иван Павлов, следствие близко к завершению. Через несколько дней пройдет заседание по продлению Эйвазову ареста.