Итоги и тренды 2017: что происходит на рынке недвижимости Петербурга

Каким был прошедший 2017 год для строительного рынка? Что с ценами и есть ли из чего выбирать? К чему может привести снижение ставок ипотеки? О главных тенденциях 2017-го рассказывают эксперты холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»)*

Спрос на уровне

Ажиотажа нет, но люди по-прежнему покупают недвижимость. Спрос в 2017 году сохранился на прошлогоднем уровне, рассказывает директор управления стратегического маркетинга RBI Вера Сережина. Если где-то и есть снижение, то в эконом-классе «Закадья». Объем продаж в черте Петербурга за 2017 год составил 2,5 млн квадратных метров.

Жилье дорожает

Средняя цена квадратного метра за год выросла, но в большинстве сегментов рынка этот рост находился в пределах инфляции – до 5%. Комфорт-класс подорожал в среднем на 4%, бизнес-класс – на 2%. Лишь недвижимость класса «элит» выросла в цене сразу на 16% за год. Это следствие выхода на рынок сразу нескольких новых дорогих проектов. В декабре 2017 года средняя цена квадратного метра в черте Петербурга составляла 87 тыс. рублей в эконом-классе, 112 тыс. – в комфорт-классе и 160 тыс. – в бизнес-классе, отмечает Вера Сережина.

Много построено

Еще один тренд 2017 года – большое количество сданного жилья. По данным комитета по строительству, только в черте Петербурга за год было введено в эксплуатацию 3,5 млн кв. м. – на 13% больше, чем в 2016 году. Это неудивительно, ведь вводятся, в основном, проекты, стартовавшие 3 года назад. Именно 2014 год был рекордным по объему новых стартов за последние годы.

Ставки снижаются

Один из главных трендов 2017 года – стремительное снижение ставок ипотеки. По данным Центробанка, в конце года средняя ставка составляла 9,6%. Объем ипотечного кредитования в Петербурге за год вырос до 450 млрд рублей, прибавив 36%. Это рекордный уровень.

В ипотеку приобретается более 50% всех квартир на первичном рынке. Если тренд на снижение ставок сохранится в этом году, что вполне вероятно, популярность ипотеки продолжит расти. На Западе, где ипотечные ставки в большинстве стран на порядок ниже, чем у нас, доля ипотеки составляет около 70% и даже более, поясняет эксперт RBI.

Вера Сережина/Холдинг RBI

Апартаменты стали нормой

Общее мнение аналитиков рынка недвижимости: апартаменты в Петербурге сформировались как полноценный класс. Покупатели уже не относятся к этому формату с настороженностью, как к чему-то малознакомому, отмечает Вера Сережина. Петербург идет по пути Москвы. По предварительным данным, в 2017 году доля апартаментов достигла 8% от числа сделок с элитной недвижимостью города на Неве.

RBI и «Северный город» подводят итоги

В 2017 году «Северный город» ввел в эксплуатацию три дома: первую очередь ЖК Green City (проспект Александровской фермы, 8), «Дом у Елагина острова» (Липовая аллея, 15), первый этап первой очереди ЖК Ultra City (Комендантский проспект, 60). В общей сложности это 94 тыс. квадратных метров жилья. Также «Северный город» построил два детских сада: на проспекте Александровской фермы в Невском районе и на Комендантском проспекте в Приморском районе.

«Северный город» стал лучшей строительной компанией на конкурсе «Доверие потребителя 2017» и получил специальный приз «За вклад в развитие социальной инфраструктуры».

Профессионалы оценили и проекты RBI. «Дом у Невского» (Полтавская улица, 7) признан лучшим строящимся комплексом бизнес-класса на конкурсе Urban Awards 2017. Дом «Четыре горизонта» (Пискаревский проспект, 1) внесен в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев.

Справка о Холдинге RBI

ЖК Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город».,проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

"Дом у Елагина острова" – ООО "МТ-Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК Green City – застройщик ЗАО "Северный город",проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом "Четыре горизонта" – застройщик ООО "ДЕНГЕН", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом у Невского – застройщик ООО "Петербург Девелопмент, проектная декларация на сайте http://www.rbi.ru

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