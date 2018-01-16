Игорь Албин пригрозил сокращениями Центру управления парковками

Вице-губернатор Игорь Албин рассказал, что Центр управления парковками (ЦУП) может быть сокращен, если не получит возможность штрафовать неплательщиков в платной зоне. КРТИ ждет перемен весной.

Свое заявление Албин сделал 16 января во время выездного совещания о ходе работ и последующем вводе в эксплуатацию объектов строительства Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное». По его словам, ЦУП должен или изыскать возможность штрафовать автовладельцев, или передать эти функции сторонней организации. «Не способны — пусть сокращаются», — подытожил чиновник.

В свою очередь, глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что необходимые изменения в КоАП внесены в Госдуму и будут рассмотрены весной. В ответ Албин напомнил, что некоторые законопроекты могут лежать без движения по 10 лет.

Возможности штрафовать неплательщиков у Смольного до сих пор нет, у чиновников нет доступа к персональным данным автомобилистов. Из-за этого за два года город недополучил около миллиарда рублей. В КРТИ анонсировали запуск системы штрафов 1 ноября, однако со стороны ГУ МВД никакой ясности не наступило, вопрос о предоставлении персональных данных переадресован в Москву. На создание пилотной зоны платных парковок из бюджета Петербурга с 2014 по 2016 год было потрачено около 300 миллионов рублей.