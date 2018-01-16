Петербургский бизнесмен обвинил тещу в похищении сына

С заявлением о похищении шестилетнего ребенка в полицию обратился петербургский предприниматель 15 января. Его сына в неизвестном направлении увезла бывшая теща, подравшись в Стрельне со второй бабушкой.

Как стало известно «Фонтанке», семейная драма разыгралась около половины девятого вечера 15 января на Львовской улице в Петродворцовом районе. Шестилетний мальчик, который живет с отцом, проводил время дома у бабушки, матери бизнесмена. Когда они вышли на прогулку, к ним подъехал внедорожник, из которого вышла вторая бабушка ребенка, бывшая теща предпринимателя. Женщина приехала с «охраной», ее сопровождали двое мужчин, которых папа мальчика знает как Алишера и Амира. Ребенка из рук бабушки вырывали силой, по словам ее сына, к ней «была применена физическая сила». В итоге мальчик, его вторая бабушка и двое из сопровождения скрылись на джипе в неизвестном направлении. Отец ребенка, генеральный директор строительной компании, заявил о похищении в полицию и потребовал привлечь к ответственности обоих «телохранителей», тещу и бывшую супругу. За семейными разборками следит Следственный комитет Петербурга.