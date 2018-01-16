Последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» покинул больницу

Последний пострадавший при взрыве в петербургском магазине выписан из больницы. Изначально его состояние характеризовалось как удовлетворительное.

«По состоянию на 16.01.2018 (12:00) выписан последний пострадавший при взрыве в магазине "Перекресток" из Александровской больницы, с последующим наблюдением в поликлинике по месту жительства», – сообщила в своем Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

Напомним, что всего при взрыве 27 декабря пострадали 18 человек. Организатором и исполнителем теракта следствие считает петербуржца Дмитрия Лукьяненко. У бомбиста были претензии к школе самосовершенствования «Дэир», психологические тренинги которой тот посещал ранее.