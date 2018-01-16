Поставки социального питания в Петербурге больше не будут идти через «конкурсный отбор»

«Конкурсного отбора» при закупках социального питания в бюджетные учреждения Петербурга больше не существует. Образовательные учреждения будут выбирать поставщиков питания в рамках закона о госзакупках, как того требовало от Смольного петербургское УФАС.

Как ранее писала «Фонтанка», произошла правовая коллизия - закон «О социальном питании в Санкт-Петербурге» и постановление правительства города о мерах по его реализации были приняты до вступления в силу закона о контрактной системе (44-ФЗ) и не соответствовали его требованиям.

В частности, в городском законе было указано, что поставщик услуги определяется путем «конкурсного отбора». Однако закон о контрактной системе не допускает такого способа для поставок социального питания в бюджетных учреждениях.

Как сообщил 16 января в УФАС, правительство отчиталось, что губернатор внес изменения в постановление правительства. Теперь торги на организацию социального питания будут проводится в рамках закона о закупках (44-ФЗ).