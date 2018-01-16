Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге

Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная грушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги. Кукла «Народная бабуля» объединила в себе символ семейного благосостояния и хранительницы домашнего очага, а также детской забавы.

Международная ярмарка Hong Kong Toys & Games Fair в Гонконге – крупнейшая в Азии и вторая в мире по величине выставка детских игр и игрушек. Ярмарка демонстрирует инновации и последние тенденции отрасли и дает возможность покупателями встретиться с изготовителями игрушек.

Героиня нашумевшего видеоролика, собравшего более 40 млн просмотров только в российском интернете, а также живое воплощение игрушечной Бабы-яги– бабуля Галамартовна лично присутствовали на Hong Kong Toys & Games Fair. В компании сестер-близнецов Кати и Волги Король Галамартовна общалась с посетителями выставки, дарила футболки и значки с эксклюзивным дизайном в фольклорном стиле, вызвав огромный ажиотаж у посетителей со всего мира и став героиней теперь уже их видеороликов. На этом гастроли Галамартовны и сестер- близнецов Король в Гонконге не закончились. В рамках выставки они дали двухчасовой концерт – BABA YAGA international PARTY.

В последний день Hong Kong Toys & Games Fair бабуля Галамартовна повторила свой знаменитый перформанс, прокатившись на гироступе по территории выставки. Это зрелище стало одним из самых запоминающихся и веселых событий на Hong Kong Toys & Games Fair 2018. Позднее Галамартовна проехала на гироступе по главным туристическим местам Гонконга, радуя местных жителей и туристов и знакомя китайцев с русской культурой.

Кукла вызвала огромный интерес и отклик у гостей выставки. Особенно много внимания ей уделили гости из славянских стран: Польши, Чехии, Украины и Белоруссии.

У куклы-оберега «Народная бабуля» есть все шансы стать любимой детской игрушкой!