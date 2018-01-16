На Филиппинах началось извержение вулкана Майон, из опасной зоны эвакуированы 15 тысяч человек.

SKYNEWS reports Thousands of people have fled their homes in the Philippines after a 'silent eruption' of the Mayon volcano – with warnings of a 'hazardous explosion' to follow in the coming days pic.twitter.com/avkibehgJN https://t.co/rE8Zy9DaCQ — Channel 1 World (@Channel1World) 16 января 2018 г.

Об этом 16 января пишет The Telegraph. В Филиппинском институте сейсмологии уточнили, что поначалу лава текла медленно, однако время от времени вулкан начинает извергаться «как фонтан». Лава уже продвинулась на 2 км от кратера, зола падает на близлежащие селения. Опасную зону в пределах 6-7 км от вулкана покинули 15 тыс. человек, специалисты не рекомендуют им в ближайшие дни возвращаться домой.

Напомним, накануне Ростуризм предупредил туристов об извержении и порекомендовал соблюдать осторожность. В ситуационно-кризисный центр МИД России информация о пострадавших гражданах России не поступала.