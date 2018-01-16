Роман Широков будет строить футбольные поля вместе с поставщиком газона стадиона на Крестовском

Футболист Роман Широков стал бизнес-партнером бывшего подрядчика стадиона «Санкт-Петербург арена», компании «Бамард». Вместе с ней его компания «Стратегия успеха» будет строить искусственные поля для футбола, сообщил 16 декабря РБК со ссылкой на партнеров Широкова.

По данным СПАРК, компания «Стратегия успеха» зарегистрирована летом 2017 года. В числе совладельцев — экс-капитан сборной России Роман Широков, Максим Уклюдов, коммерческий директор производителя искусственных и натуральных полей для футбольных стадионов «Бамард», и юрист Денис Игнатов, возглавлявший ряд коллекторских и лизинговых компаний. Все учредители «Стратегии успеха»— игроки команды «Миллениум Юнайтед» (МЮ), представляющей элитный коттеджный поселок «Миллениум Парк» в любительском первенстве «Новая Рига».

По данным РБК, бизнес «Стратегии успеха» заключается в строительстве футбольных полей по заказу частных инвесторов, которые в дальнейшем будут сдавать такие площадки футболистам-любителям. Первый проект будет построен в 2018 году в Истринском районе. Инвестиции в пилотный проект составят 22,5 млн рублей. Строителем поля выступит «Бамард».

Компания «Бамард» является подрядчиком госструктур — от Министерства спорта до муниципалитетов, реализующих программы строительства бесплатных спортивных площадок для жителей. В прошлом году она оказалась связанной со скандалом на стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове. Представители футбольного клуба «Зенит» после двух сыгранных матчей отказались играть третий из-за качества газона, обвинив в сложившейся ситуации «Бамард». Компания, в свою очередь, заявила, что в проблемах виноват сам «Зенит», не обеспечивший должный уход за полем в зимний период.