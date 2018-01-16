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16.01.2018 11:39

Организаторов фестиваля «Артдокфест» проверят на экстремизм

Генпрокуратура проверит наличие в действиях организаторов фестиваля «Артдокфест» публичного оправдания терроризма и экстремизма.

Как пишет 16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель движения SERB Игорь Бекетов (также известен как Гоша Тарасевич). Он заявил, что SERB пожаловался в Генпрокуратуру на режиссера, организатора «Артдокфеста» Виталия Манского, режиссера фильма «Полет пули» Беату Бубенец и режиссера фильма «Война ради мира» Евгения Титаренко. Бекетов уточнил, что проверку будут проводить по статьям 205.1, 205.2, 280 и 282 УК РФ. В движении надеются, что режиссеров привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, 10 декабря 2017-го Игорь Бекетов и еще два активиста SERB сорвали показ фильма «Полет пули» на «Артдокфесте» в Москве. Они распылили в кинотеатре жидкость с химическим запахом. Свои действия они объяснили тем, что посчитали картину, посвященную войне в Донбассе, экстремистской. За эту акцию они получили семь суток административного ареста.

 


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Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
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