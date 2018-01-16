Организаторов фестиваля «Артдокфест» проверят на экстремизм

Генпрокуратура проверит наличие в действиях организаторов фестиваля «Артдокфест» публичного оправдания терроризма и экстремизма.

Как пишет 16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель движения SERB Игорь Бекетов (также известен как Гоша Тарасевич). Он заявил, что SERB пожаловался в Генпрокуратуру на режиссера, организатора «Артдокфеста» Виталия Манского, режиссера фильма «Полет пули» Беату Бубенец и режиссера фильма «Война ради мира» Евгения Титаренко. Бекетов уточнил, что проверку будут проводить по статьям 205.1, 205.2, 280 и 282 УК РФ. В движении надеются, что режиссеров привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, 10 декабря 2017-го Игорь Бекетов и еще два активиста SERB сорвали показ фильма «Полет пули» на «Артдокфесте» в Москве. Они распылили в кинотеатре жидкость с химическим запахом. Свои действия они объяснили тем, что посчитали картину, посвященную войне в Донбассе, экстремистской. За эту акцию они получили семь суток административного ареста.