Росавиация потребовала нового сокращения числа чартерных рейсов

Росавиация обратилась к четырем авиакомпаниям, у которых не хватает резервных лайнеров, с требованием уменьшить число чартерных рейсов до конца января. В первый раз такую меру испытали на новогодние праздники.

Как пишут 16 января «Ведомости», требование поступило к авиакомпаниям «Азур эйр», Nordwind, «Икар» и «Роял флайт». Первым трём предписано сократить число полётов 10-31 января на 30%, а четвертой — на 20%. В Nordwind и «Икаре» заявили, что у них есть резервные суда, а их «пунктуальность» стремится к 98%. Но дальнейшие действия не озвучили.

В Росавиации, в свою очередь, заявили, что практика коррекции программы перелетов подтвердила свою эффективность в новогодние праздники, когда удалось избежать задержек. Эту меру начали применять после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Напомним, что в новогодние праздники ограничение коснулось шести авиакомпаний: «Якутии», «Саратовским авиалиниям» и «Северному ветру» пришлось уменьшить число чартерных рейсов на 30%, «Икару» – на 20%, «Азур эйру» на 15%, а «Роял флайт» – на 5%.