«Эмелек» хочет вернуть полузащитника Нобоа из «Зенита» домой

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру у себя на родине – в Эквадоре. Как сообщает 16 января Radio Caravana, местный клуб «Эмелек», за который Нобоа уже раньше выступал, ищет усиление в полузащиту, и игрок петербургского клуба – один из кандидатов на эту роль.

Стороны уже приступили к переговорам. Ранее Нобоа прибыл в Дубай вместе с «Зенитом» для прохождения предсезонной подготовки.

Напомним, эквадорец переехал в Россию в 2007 году в «Рубин» именно из «Эмелека». За «Зенит» Нобоа выступает с 2017 года. Во время прохождения медицинского обследования 14 января он заявил, что хотел бы продолжить играть за «Зенит».