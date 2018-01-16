Детей старше 10 лет пустят в поезда дальнего следования без родителей

Федеральная пассажирская компания готовится предложить услугу сопровождения детей старше десяти лет в поездах дальнего следования. Сейчас школьникам разрешают путешествовать железнодорожным транспортом без родителей только в группе с тренером или воспитателем.

Об этом рассказал представитель ФПК «Российской газете» 16 января. По замыслу, проводник будет сопровождать ребенка в пути и отвечать за него, а на платформе по месту назначения сдаст его в руки доверенному лицу. Пока в компании, «дочке» РЖД, изучают опыт коллег, услуга может быть введена уже в этом году. Сейчас без родителей в поезде можно прокатиться только в составе организованной группы.

Кроме того, в компании рассматривают возможность и других перемен. Так, на некоторые поезда, вероятно, билеты начнут продавать не за 45 дней, а за 120. Изменения могут коснуться, например, поезда «Красная стрела», который уже много лет ходит по одному и тому же расписанию между двумя российскими столицами.

Отметим, что сейчас услуга сопровождения детей есть только в «Сапсанах» – высокоскоростных поездах, курсирующих между Петербургом и Московой. Родители платят за безопасность своих чад 1600 рублей (больше половины стоимости билета эконом-класса). Сколько придется отдать за аналогичную услугу в других поездах, железнодорожники пока не говорят, даже приблизительно.