Градозащита требует прекратить строительство ТРЦ у Фарфоровского кладбища

Защитники Фарфоровского кладбища требуют остановить стройку торгово-развлекательного центра на улице Бабушкина, 40. Участок примыкает к территории бывшего кладбища. Сейчас там идет забивка свай, сообщили они «Фонтанке» 16 января. Работу ведет ООО «Ликострой», получившее разрешение на строительство, причем с нулевым отступом от границ участка.

Общественники говорят, что у них на руках имеются топонимические карты и решение Куйбышевского суда от 20-24 июня 2013 года. Согласно документам, часть участка под застройку находится на территории бывшего Фарфоровского кладбища и не затронута выемками грунта. Активисты полагают, что в этой земле могут находиться дореволюционные и военные захоронения. Они намерены обратиться в прокуратуру и к властям Петербурга с требованием не допустить нарушения закона.