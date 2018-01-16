Социологи «Левада-центра» отказались публиковать предвыборные опросы

Независимые социологи «Левада-центра» будут проводить предвыборные опросы населения во время президентской кампании, но их результаты публиковать не будут. Это связано со статусом иностранного агента.

О решении 16 января заявил «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, из-за признания в 2016 году его организации иностранным агентом она не имеет права каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. В противном случае это может грозить штрафами или даже ликвидацией центра. По мнению Гудкова, закон об иностранных агентах изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации.

Гудков уточнил, что «Левада-центр» прекратит публиковать результаты опросов начиная со старта избирательной кампании.

Напомним, что в полночь 12 января Центризбирком завершил прием документов от желающих попробовать себя в качестве кандидата в президенты РФ. Как подсчитала «Фонтанка», на данный момент претендовать на то, чтобы стать президентом РФ, могут 16 человек. В их числе действующий глава государства Владимир Путин.