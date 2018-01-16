ЦИК проверит нарушения при сборе подписей за Путина

Центризбирком проведет проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина в Курганской области.

Об этом пишут 16 января «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила агентству, что подписи уже были аннулированы избирательным штабом Путина, так что проверка ничего не изменит, претензий к кандидату в президенты у избиркома нет. Однако «к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – уточнила Гришина.

Напомним, ранее пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов рассказал, что штаб сам аннулировал подписи в поддержку Путина, собранные на двух заводах в Курганской области. Рабочие подписывались без отрыва от производства в свое рабочее время, что является нарушением закона. Жалобу на это направило местное отделение КПРФ.