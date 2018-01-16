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16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет. 

Теперь каждый провожающий может стать пассажиром, купив билет, даже если до вылета остался всего один час! Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, либо позвонив в call-центр. Также можно оплатить дополнительный багаж, выбрать и оплатить комфортное место или перевозку домашнего питомца. Ранее в мобильном приложении продажа билетов закрывалась за 4 часа до вылета рейса, на сайте – за 12 часов. 

Обращаем внимание, что данная опция доступна держателям банковских карт, поддерживающих 3DSecure для безопасных платежей.  А при покупке билета через мобильное приложение пассажирам дается дополнительная скидка. 

Купить авиабилеты за 1 час до вылета рейса можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6, 4 млн. пассажиров.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др. 

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319). 

 


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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
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12.01.2018 13:49

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Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
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27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
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25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.12.2017 16:38
ПАО "Аэрофлот" объявляет акцию в честь 95-летия компании
ПАО "Аэрофлот" объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года.
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