Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.

Теперь каждый провожающий может стать пассажиром, купив билет, даже если до вылета остался всего один час! Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, либо позвонив в call-центр. Также можно оплатить дополнительный багаж, выбрать и оплатить комфортное место или перевозку домашнего питомца. Ранее в мобильном приложении продажа билетов закрывалась за 4 часа до вылета рейса, на сайте – за 12 часов.

Обращаем внимание, что данная опция доступна держателям банковских карт, поддерживающих 3DSecure для безопасных платежей. А при покупке билета через мобильное приложение пассажирам дается дополнительная скидка.

Купить авиабилеты за 1 час до вылета рейса можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6, 4 млн. пассажиров.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).