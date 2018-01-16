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16.01.2018 10:41

Рассчитывать больше не на кого

У 79-летней Лидии Сергеевны серьезные проблемы со слухом, которые начались еще в блокаду. Из-за этого женщине даже на улице порой опасно – она просто не слышит приближающиеся машины. Слуховые аппараты, предоставляемые государством, ситуацию не улучшают. Ей рекомендовали современные цифровые аппараты, но пенсии на них не хватает.
Рассчитывать больше не на кого

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму на приобретение современных слуховых аппаратов.

Смирнова Лидия Сергеевна, 79 лет.

Необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты.

Стоимость: 65 300 руб.

Лидия Сергеевна, несмотря на возраст, старается быть в курсе мировых политических событий, городских мероприятий, театральных премьер. Конечно, пользуется бесплатными пригласительными билетами. Экономит. Поскольку рассчитывать приходится только на себя, то приходится быть очень осторожной, в том числе и в финансовом плане.

Выжив в блокаду, она старалась выбиться в люди. У нее не было возможности получить высшее образование, ведь нужно было на что-то жить. В 16 лет Лидия Сергеевна поступила на Ленинградскую государственную прядильно-ткацкую фабрику «Октябрьская», где и отработала больше 40 лет.

Проблемы со слухом начались еще в блокаду. Во время бомбежки Петроградской стороны, а она жила рядом с Сытным рынком, в дом попал снаряд. Часть дома обрушилась, а в квартире Лиды взрывом выбило огромные тяжелые рамы, одна упала прямо на девочку. Работа ткачихой и шум станков тоже не добавили здоровья.

Восемь лет назад Лидия Сергеевна обратилась за помощью к государству и получила свой первый комплект слуховых аппаратов. К сожалению, с тех пор ни один из полученных приборов не решил проблему – женщина по-прежнему очень плохо слышит, и аппараты из массовой государственной закупки никак не могут улучшить ситуацию. Требуются индивидуально подобранные высокотехнологичные устройства, купить которые со своей пенсии пожилая женщина не в состоянии.

Без слуха Лидия Сергеевна лишена возможности полноценного общения, а самостоятельная жизнь представляется опасной, ведь она даже машины на улице слышит с трудом. Пенсионерка надеется на поддержку неравнодушных людей, больше ей рассчитывать не на кого.

О том, как Лидии Сергеевне, можно узнать на сайте фонда – https://happylong.ru/wards/130/.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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