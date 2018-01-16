Рассчитывать больше не на кого

У 79-летней Лидии Сергеевны серьезные проблемы со слухом, которые начались еще в блокаду. Из-за этого женщине даже на улице порой опасно – она просто не слышит приближающиеся машины. Слуховые аппараты, предоставляемые государством, ситуацию не улучшают. Ей рекомендовали современные цифровые аппараты, но пенсии на них не хватает.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму на приобретение современных слуховых аппаратов.

Смирнова Лидия Сергеевна, 79 лет.

Необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты.

Стоимость: 65 300 руб.

Лидия Сергеевна, несмотря на возраст, старается быть в курсе мировых политических событий, городских мероприятий, театральных премьер. Конечно, пользуется бесплатными пригласительными билетами. Экономит. Поскольку рассчитывать приходится только на себя, то приходится быть очень осторожной, в том числе и в финансовом плане.

Выжив в блокаду, она старалась выбиться в люди. У нее не было возможности получить высшее образование, ведь нужно было на что-то жить. В 16 лет Лидия Сергеевна поступила на Ленинградскую государственную прядильно-ткацкую фабрику «Октябрьская», где и отработала больше 40 лет.

Проблемы со слухом начались еще в блокаду. Во время бомбежки Петроградской стороны, а она жила рядом с Сытным рынком, в дом попал снаряд. Часть дома обрушилась, а в квартире Лиды взрывом выбило огромные тяжелые рамы, одна упала прямо на девочку. Работа ткачихой и шум станков тоже не добавили здоровья.

Восемь лет назад Лидия Сергеевна обратилась за помощью к государству и получила свой первый комплект слуховых аппаратов. К сожалению, с тех пор ни один из полученных приборов не решил проблему – женщина по-прежнему очень плохо слышит, и аппараты из массовой государственной закупки никак не могут улучшить ситуацию. Требуются индивидуально подобранные высокотехнологичные устройства, купить которые со своей пенсии пожилая женщина не в состоянии.

Без слуха Лидия Сергеевна лишена возможности полноценного общения, а самостоятельная жизнь представляется опасной, ведь она даже машины на улице слышит с трудом. Пенсионерка надеется на поддержку неравнодушных людей, больше ей рассчитывать не на кого.

О том, как Лидии Сергеевне, можно узнать на сайте фонда – https://happylong.ru/wards/130/.