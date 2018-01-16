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16.01.2018 10:34

В Новоселье “проводили” Старый Новый Год

В Новоселье “проводили” Старый Новый Год
портал "Разумная Недвижимость", Дмитрий Груздев

В поселке Новоселье прошли настоящие массовые гулянья. Вкусные угощения, горячие напитки, необычные флэшмобы  и дружеская атмосфера добрососедства в этот день радовали гостей мероприятия. 

13 января, в канун Нового года по старому стилю, УК «Новоселье»  организовала и провела праздник для жителей.  Мероприятие стало хорошим поводом завести новых друзей и знакомых среди своих соседей и просто хорошо провести время. 

Гости празднества участвовали в веселых розыгрышах, флэшмобах, радовали себя по-настоящему зимними угощениями – блинами и горячим чаем, катались на оленьей упряжке. Также для всех присутствующих была оборудована специальная фотозона, которая на этот раз представляла собой зимний шар. Во время всего мероприятия шаржист удивлял участников мероприятия добрыми карикатурами и веселыми шаржами.  А доброжелательный олень Рудольф охотно, с удовольствием позировал на камеры жителей.

портал "Разумная Недвижимость", Дмитрий Груздев

Самые маленькие гости участвовали в конкурсах и, конечно, как принято в новогодних представлениях, рассказывали стихотворения и пели песни за памятные подарки.
Напомним, УК «Новоселье» занимается в поселке возведением крупномасштабного проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы».  С 2012 года в рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства. Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды, спортивные и детские площадки. 

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»

 


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