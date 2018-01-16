Роскомнадзор заблокировал сайт смертельно опасного препарата для похудения

Роскомнадзор закрыл интернет-магазин, продающий опасный для жизни и здоровья «препарат для похудения». На самом деле он используется для производства красителей и пропиток.

«Регистратором доменных имен reg.ru прекращено функционирование интернет-магазина, продающего препарат DNP (ДНП, ДНФ, 2,4 Динитрофенол), который признан экспертами Роспотребнадзора опасным для жизни и здоровья», – говорится в сообщении регулятора от 16 января.

На днях Роспотребнадзор заявил, что препарат, рекламирующийся как «жиросжигатель», не разрешен к обороту в Российской Федерации как пищевой продукт. Он также не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки или пищевой добавки. Его составное вещество используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

В качестве побочных эффектов динитрофенола называются повышение температуры, учащение пульса, расстройство пищеварительной системы, сыпь на коже и отеки. Сообщалось также о летальных случаях от отёка мозга или лёгких. Между тем, в нарушении требований, продукт рекламируется и продается через социальные сети, например, «ВКонтакте».