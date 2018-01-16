В Минфине опровергли обсуждение повышения ставки НДФЛ до 15 процентов

Заместитель министра финансов России Илья Трунин 16 января опроверг обсуждение повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15%.

«Мне про это неизвестно. У нас такое не обсуждается», – сказал он RNS в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что администрация президента РФ и министерства рассматривают возможность увеличения бюджетных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру после президентских выборов. Вопрос рассматривается по просьбе президента.

По словам собеседников издания, идею увеличения расходов бюджета поддерживают помощник президента России Андрей Белоусов, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но при условии структурной реформы. Кроме того, эту идею поддерживает также глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

В частности, ЦСР предлагает увеличить расход бюджета на инфраструктуру на 0,8% ВВП по сравнению с показателем 2017 года, на здравоохранение — на 0,7% ВВП, и на образование — на 0,8% ВВП. В то же время не предлагается сокращать расходы на оборону, но предполагается сокращение расходов на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Для осуществления подобного маневра рассматриваются различные варианты.

Собеседники издания сообщили, что обсуждается возможность повышения налогов и акцизов на предметы роскоши. По словам одного из федеральных чиновников, на совещании у президента обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15% с большим вычетом. Кроме того, источником финансирования маневра может стать повышение пенсионного возраста, смягчение бюджетного правила, обеление экономики и софинансирование населением медицинских услуг, отмечает издание.